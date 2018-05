Deißlingen Leitlinien für mehr Sicherheit

Deißlingen. Zu den von der Firma Rostra angebrachten Streifen – wenn möglich beidseitig – entlang der gesamten Ortsdurchfahrtsstraße/Kreisstraße (K5542) in Deißlingen und Lauffen gibt es vom Ordnungsamt der Gemeinde einige Hinweise. Unter anderem heißt es: Der Radschutzstreifen, auch bekannt als Velo-streifen oder Fahrradschutzstreifen, ist ein Bereich der Fahrbahn, der durch eine gestrichelte Leitlinie und zusätzliche Fahrradsymbole zum Schutz der Radfahrer abgegrenzt wird.

Autofahrer dürfen Schutzstreifen nur im Bedarfsfall überfahren. Natürlich ohne dabei Radfahrer zu gefährden. Dieser Bedarfsfall trete zum Beispiel ein, wenn zwei breite Fahrzeuge aneinander vorbeifahren müssen. Aber auch die Radfahrer dürften den geschützten Bereich nur in Ausnahmefällen links überfahren, wenn der Kfz-Verkehr dadurch nicht behindert werde.

Das Parken auf dem Schutzstreifen ist nicht erlaubt, allerdings kann bis zu drei Minuten angehalten werden. "Wer sein Fahrzeug verlässt, der parkt", heißt es in der Vorschrift zum Straßenverkehr aber auch unmissverständlich. Dass Radfahrer rechts an wartenden Autos vorbeifahren dürfen, wenn diese an einer Ampel stehen, wird im Zusammenhang mit den Neuerungen vom Ordnungsamt auch nochmals betont.