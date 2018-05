Deißlingen Legalisierung der Zustände vor Ort

Deißlingen (wis). Nachdem die ursprüngliche Planung aus den Jahren 2012/2013 nicht umgesetzt wurde und diese nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht, beschloss der Deißlinger Gemeinderat im vergangenen Herbst, einen erneuten Aufstellungsbeschluss zu fassen.

Durch Technikfortschritte kann die Biogasanlage heute effektiver genutzt werden, als vor einigen Jahren. Der Gemeinderat hat in früheren Beschlüssen aber bereits klar festgelegt, dass keine weitere Erhöhung der Substratmenge erfolgen darf und Produktionssteigerungen bei der Stromerzeugung allein höherer technischer Effizienz geschuldet sein muss. Dies ist auch in einem Durchführungsvertrag so festgehalten.

Nach dem Gemeinderatsauftrag vom September 2017 für einen neuen Anlauf zur Verwirklichung eines den Anlagenbetrieb rechtlich sattelfester machenden Bebauungsplans war vom Planungsbüro RIP aus Rottweil eine frühzeitige Beteiligungsphase vom 4. Oktober bis 07. November 2017 für Behörden und Öffentlichkeit durchgeführt worden, um weitere Erkenntnisse zu planungsrechtlichen Festsetzungen und Umweltbelangen zu erlangen und den Betrieb auch im Hinblick auf die Einhaltung örtlicher Bauvorschriften genau abzuklopfen.