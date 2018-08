Deißlingen. Bereits die Vorfreude von Bewohnern und Gästen der Tagespflege in der Deißlinger Seniorenresidenz Laurentius war groß gewesen. Nachdem die 25 Senioren und die Mitarbeiter den Transfers mit Kleinbussen zum idyllisch gelegenen Refugium des Albvereins im Neckartäle gut hinter sich gebracht hatten, wurden sie vom Gastgeber, der während der Sommerferien drei Wochen lang mittwochs und sonntags die Hütte bewirtete, herzlich zum gemütlichen Verweilen empfangen. Bereits zum fünften Mal gab es das schöne Treffen, bei dem es natürlich auch an guter Bewirtung nicht mangelte. Die schönen Stunden mit netten Begegnungen bieten in der Seniorenresidenz auch noch Tage später Gesprächsstoff.