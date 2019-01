Deißlingen Langjährige Mitarbeiter für ihre Treue geehrt

"Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Jahr 2019. Damit wir auch weiterhin wachsen, müssen wir ständig unsere Prozesse und Strukturen anpassen. Hierzu laufen Aktivitäten, die auch Veränderungen bedeuten werden. Das Ziel ist es, unsere Flexibilität und Zuverlässigkeit zu bewahren", sagte Hengstler. Im Jahr 2018 hat phg einen Umsatz von 36,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 8,3 Prozent. Im Jahr 2017 lag der Jahresumsatz bei 33,4 Millionen Euro.

Erheblichen Anteil am Erfolg des Unternehmens hätten die mehr als 260 Mitarbeiter, betonte Joachim Hengstler in seiner Ansprache. "Da ist es klar, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, zumindest ist das bei phg so", betonte Hengstler. Aus diesem Grunde sei die Ehrung der Betriebsjubilare auch Zeichen der Anerkennung für das Engagement der Mitarbeiter auch nach außen hin.

Erika Berger wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie hatte 1995 in der Fertigung begonnen zu arbeiten. Seit 20 Jahren ist Ismeta Graf in der Produktion der Datentechnik im Einsatz. Ralf Schuler ist ebenfalls seit 20 Jahren bei dem Unternehmen und arbeitet im Qualitätswesen. Beide bekamen für ihre 20-jährige Betriebszugehörigkeit die phg-Urkunde überreicht.