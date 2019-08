Deißlingen Netzprobleme sorgen für Frust

Früher hat alles einwandfrei funktioniert, auf einmal haben viele Deißlinger mit dem schlechten Empfang und Problemen beim mobilen Internet zu kämpfen.

"Ich wohne seit Jahren im Ort, und es war immer alles in Ordnung. So was habe ich noch nie erlebt. Aber nicht nur ich. Alles schimpft – und auch berechtigt", meint ein Leser unserer Zeitung. Er hält die Situation für unerträglich. Zumal etwa Feuerwehr oder Rettungskräfte oft per Handy alarmiert werden. Hier dürfe es keine Verzögerungen geben, macht unser Leser klar.

Was ihn aber ganz besonders ärgert, ist die Tatsache, dass die Telekom ihre Nutzer einfach im Regen stehen lässt und ihnen keinerlei Informationen zu den Gründen der wochenlangen Störung liefert.