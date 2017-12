Deißlingen Kerzenlicht macht Ort der Begegnung besonders heimelig

Mit Musik geht alles noch ein bisschen besser

In den Pavillons hatten die einzelnen Klassen vieles vorbereitet. Es wurden Weihnachtsgeschichten vorgetragen, ein Minimusical wurde aufgeführt, Weihnachtslichter wurden gebastelt. In einer Ausstellung der vierten Klasse wurde "Weihnachten in aller Welt" zur Geltung gebracht.

Der Förderverein der Aubert-Schule war wieder mit kulinarischen Angeboten präsent. Die beiden ersten Klassen sorgten mit einem "Weihnachtsrap" für Stimmung. Mit Bläserklasse und Chor konnten auch die Gäste bei Weihnachtsliedern die Stimme erheben.