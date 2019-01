Deißlingen Kaum im Forst, schon passiert ein Malheur

Kaum war Zunftmeister Rainer Schmeh im Wald eingetroffen, passierte ein Missgeschick. Der Baum fiel, doch der Wipfel brach noch an Ort und Stelle ab. Ein schlechtes Omen, weil der Zunftmeister dabei war? Nein, natürlich nicht! Kälte, Nässe und Schnee hatten dem Baum zugesetzt. Deshalb brach der Wipfel. Und darum wurde rasch ein neuer gefällt. So hatten die Boomsteller ihre deftige Mahlzeit, einen Eintopf, mehr als verdient. Nachdem der 23 Meter lange Baum geschmückt war, ging es los in Richtung Gupfa. Die Jugendkapelle des Deißlinger Musikvereins unter Leitung von Florian Billerbeck vorne weg.

Es folgten der Narrenrat und dahinter eine riesige Schar von Hageverwürgern, angeführt von Hoarn, Hannes und Res. Zum Schluss dann die Boomsteller mit dem Narrenbaum. Obendrauf thronte der Zunftmeister, dem es, seinem Gesichtsausdruck zu entnehmen, wohl doch ein wenig unbequem war.

Zahlreiche Zuschauer umjubelten die Mitwirkenden. Die Hagebänd heizte dem Publikum mit Ohrwürmern kräftig ein. Die Jugendkapelle spielte kräftig die Fasnetshits, während sich die Boomsteller kräftig ins Zeug legten.