Deißlingen-Lauffen (uf). Staunende Augen hatten die Kinder des St.-Josef-Kindergartens Lauffen bei der Kartoffel und Karottenernte auf dem Heiligenhof in Deißlingen bei Familie Obergfell, die die Kinder herzlich begrüßten. Ausgerüstet mit Schaufeln, Eimern und jeder Menge Tatendrang, marschierten die Kinder auf den Kartoffelacker des Hofs. Dort wurde gebuddelt und gegraben und nicht nur Kartoffeln, sondern auch Regenwürmer, Käfer und Ohrenzwicker zutage gefördert. Ganz erstaunt waren die Kinder auch darüber, wie tief in der Erde versteckt plötzlich doch noch einmal ein paar Kartoffeln auftauchten. Besonderer Höhepunkt war allerdings die Erntemaschine, die von den Kindern bestaunt wurde. Als alle Eimer gut gefüllt waren, ging es zurück zum Heiligenhof zur Karottenernte. Da staunten die Kinder, was für große Karotten aus der Erde kamen. Der Hofhund Luna und die Pferde wurden ebenfalls besucht, und viel zu schnell ging ein herrlicher Vormittag zu Ende.