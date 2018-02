Deißlingen Karaokewettbewerb und Kostümprämierung

Der Fasnetssonntag wird mit der Narrenmesse in der St. Georgskirche eröffnet. Am Nachmittag beteiligen sich die Lauffener Narren beim Umzug in Lauterbach. Beim Musikerball gibt es Stimmung pur ab 20 Uhr in der Lauffener Sport- und Festhalle. Das Motto lautet: "Buntes Treiben auf dem Marktplatz". Einlass ist ab 19 Uhr.