Deißlingen Karaoke und Kappen

Die Kappenabende haben in Lauffen schon eine lange Tradition. So waren sie schon vor der organisierten Fasnacht und Gründung der Narrenzunft im Jahr 1951 beliebt.

Am Schmotzigen fand der Kappenabend im Gasthaus Krone, am Fastnachtsfreitag im Gasthaus Hirsch und am Fasnachtssamstag im Gasthaus Zur Haltestelle statt. Dem Gaststättensterben im Ort fielen die Kappenabende allerdings auch zum Opfer.

Nun hat die Narrenzunft die beliebte Tradition am Schmotzigen im Vereinsraum der Sport- und Festhalle wieder belebt und umso ausgiebiger gefeiert.