Deißlingen (shr). 55 junge Christen erhielten in der St. Laurentius-Kirche in Deißlingen das Sakrament der Firmung. Die Firmung wird neben der Taufe und der Erstkommunion als "Initiationssakrament" bezeichnet. Die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, das den Firmling in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und ihn noch enger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. In der Firmung erhalten die Firmlinge den Auftrag, auch öffentlich von ihrem Glauben zu berichten und sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen. Somit soll die Firmung den Glauben der Jugendlichen stärken. Weihbischof Johannes Kreidler nahm sich die Zeit, sich mit jedem Firmling zu unterhalten. "Durchglühe Du mein Herz, sende mir Dein Licht und Deine Wahrheit, die mich meine Patenpflichten klarsehen lassen. Stärke mich mit Deiner Kraft, die übernommene Aufgabe treu zu erfüllen, mit einem Herzen voll Liebe, Milde und Güte": So lautete das gemeinsame Gebet der Firmpaten. Umrahmt wurde der Festgottesdienst von der Band Audio.