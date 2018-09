Deißlingen Jugendwehr feiert Jubiläum mit großer Übung

Doch nicht nur die Feuerwehrtätigkeiten werden geübt. Auch viel Spiel und Spaß stehen auf dem Programm. Im Betreuerteam um Jugendleiter Randolph Walz sind neben seinen zwei Stellvertretern (Stefan Zisterer und Martin Feichter) auch Sebastian Walz, Matthias Pilz, Stefan Reindl Anna Hengstler und Patrick Munding mit dabei.

Die Jugendtruppe nimmt regelmäßig an Zeltlagern teil, unternimmt Ausflüge und geht zu diversen Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr Rottweil. Am kommenden Samstag gibt es nun zum Jubiläum eine groß angelegte Übung bei der Firma PHG mit anschließendem Essen und einer Übungskritik – ganz wie bei den "Großen". Was genau die Übungsannahme sein wird, verraten die Jugendlichen noch nicht. Los geht es am Samstag um 14.15 Uhr.

Übrigens: ab dem Alter von zehn Jahren können Mädchen und Jungs in die Jugendfeuerwehr eintreten. Die Übungsdienste der Kids finden im zweiwöchigen Rhythmus jeweils am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Deißlingen statt. Zurzeit besteht die Jugendwehr aus sechs Mädchen und 22 Jungs.