Deißlingen Jeden Tag eine Kerze mehr angezündet

Deißlingen. Der ökumenische Seniorenkreis hatte zu einer kleinen Adventsfeier eingeladen. Zunächst bekamen die älteren Herrschaften Kaffee und Nusskranz. Die Kinder des Fronhof-Kindergartens hatten mit ihren Erzieherinnen, Gordana Möller, Bianca Grimm und Heike Zisterer, einen Auftritt für die Omas und Opas geübt und einstudiert. Die Kids erzählten von den Jahreszeiten. Mit dem "Wischi, Waschi, Wischi Song" eroberten sie im Nu die Herzen der älteren Herrschaften.

Diakon Elmar Schmeh trug mit einer "Adventsbesinnung" zum Gelingen des Nachmittags bei. Er hatte sich Gedanken zum Adventskranz gemacht. So habe der Kranz in der Tradition der vorweihnachtlichen Bräuche eine noch junge Geschichte. Erst 1839 habe in Hamburg der Theologe Johann Hinrich Wichert diese Idee gehabt.

Wichert leitete ein Waisenhaus für Kinder, und er wollte die Zeit vom ersten Advent bis Weihnachten für die Kinder erlebbarer machen. Zumal diese ihn immer wieder fragten, wie lange es noch bis Weihnachten sei.