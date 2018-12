Deißlingen In ungeheizter Halle eiskalt erwischt

Deißlingen (shr). Doch leider, so Michael Keller bei der Hauptversammlung des Deißlinger Skatclubs "Letzte Runde", waren die Herrn der Schöpfung nicht mit dem Kartenglück gesegnet. Erschwerend kam hinzu, dass man in Krauchenwies in einer eisigen Halle spielen musste.

Beim Bodensee-Pokal lag man vor dem vierten Spieltag noch auf aussichtsreicher Position, doch es kam wie es kommen musste. Der letzte Spieltag war in Krauchenwies und wieder in einem kalten Saal. Keller meinte frustriert: "Eins ist gewiss, Skat spiel ich nimme in Krauchenwies".

Kassierer Conny Schmitt legte den Mitgliedern seine Bilanz vor. Er wartete mit einem kleinen Überschuss auf.