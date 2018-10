Deißlingen In Sachen Zufriedenheit Mittelmaß

Gleichzeitig räumt der Bürgermeister ein, dass man in Sachen Skatepark hinterherhinke. Schuld seien aufwändige EU-Zuschuss-Anträge und das Warten auf Zustimmung durch das Regierungspräsidium. Die Unterlagen habe man beieinander. "Ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr mit den Arbeiten beginnen können", sagt er.

Ein Thema, das den anwesenden Jugendlichen nach wie vor besonders unter den Nägeln brennt, ist die Mobilität. Eine kurze Umfrage zeigt, dass die Mehrheit mit dem Bus fährt, einige wenige mit dem Fahrrad. Überraschend ist die Erkenntnis, dass keiner der Anwesenden bislang Gebrauch vom Mitfahrbänkle der Gemeinde gemacht hat. In der Diskussion am Tisch des Mobilitätsexperten Jakob Scheuble von der BUNDjugend Baden-Württemberg werden vor allem die Verbindungen nach Königsfeld und Niedereschach sowie die Fahrzeiten bemängelt.

Auch der Fahrradweg zwischen Lauffen und Deißlingen bekommt sein Fett weg. Der kommt bei der Jugend gar nicht gut an. Das Fazit: Der Schotterweg sollte asphaltiert werden.

Auch fehlende Treffpunkte sind ein Thema, das der Jugend am Herzen liegt. So meint ein Junge aus Lauffen, dass es in seinem Ort einfach an Möglichkeiten zum Chillen fehle. Seine Idee: "Den See am Knauf öffentlich machen." Das Thema Jugendclub scheint auch noch nicht vom Tisch zu sein. Am Tisch von Haupt- und Ordnungsamtsleiter Malte Kaupp wird rege darüber diskutiert, was falsch gelaufen ist und was besser gemacht werden kann.

Auf der anderen Seite gibt es auch einiges, das die Jugendlichen an ihrer Gemeinde mögen – die "geile Gemeinschaft" in den Vereinen etwa, aber auch die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. In den Gesprächen kristallisiert sich heraus, dass die Jugendlichen eigentlich gern in ihrer Gemeinde zu sein scheinen und daran interessiert sind, an ihrer Verbesserung mitzuwirken. Vieles ist richtig gemacht worden, einiges gibt es noch zu tun.