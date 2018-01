Deißlingen In liebevoller Arbeit aufgebaut

Bereits 1962 erwarb der damalige Ortspfarrer Georg Keim die Krippe samt Stall, der heiligen Familie und einigen Figuren. Immer wieder wurde die Krippe erweitert bis zur heutigen Größe von mehr als 50 Figuren. Am Anfang stand die Krippe in der Weihnachtszeit in der rechten Seitenkapelle, dann im Bereich des Mittelganges. Seit der Renovierung der Kirche im Jahre 2003 hat die Krippe in der Zeit von Weihnachten bis Maria Lichtmess in der linken Seitenkapelle ihren Platz gefunden.

In liebevoller Arbeit baut jedes Jahr die Mesnerin, Gertrud Keller, zusammen mit ihren Helfern den Stall mit Wurzeln und Moos zu einer eindrucksvollen Krippenlandschaft auf, so dass sie jedes Jahr ein anderes Aussehen hat. Mitten in der Krippe befindet sich der Stall mit Futterkrippe. Verstreut in der ganzen Krippenlandschaft stehen Hirten mit ihren zahlreichen Schafen. So platziert, dass nie Langeweile entsteht.

Seit dem 6. Januar sind die Heiligen Drei Könige mit einem Kamel vor dem Eingang des Stalls zu finden. Die Lauffener Krippe ist eh und je Anziehungspunkt für Jung und Alt. Bereits in den 1970er-Jahren baten Kinder bei den Eltern um mehr Opfergeld, um nach den Weihnachtsgottesdiensten der Krippe Leben einzuhauchen.