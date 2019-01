Deißlingen "In der Ortsmitte" schlägt "Zwetschgenstraße"

Eine neue Straße wird es im Baugebiet Ortsmitte geben. Neben fünf Namensvorschlägen der Gemeindeverwaltung stellte auch Alexander Röhrle (DUL) eine Idee zur Diskussion. Früher habe man zum Brühlgässle auch Zwetschgengässle gesagt. In Anlehnung daran sei doch die Benamung als Zwetschgenstraße nicht schlecht. Somit kam es zu einer finalen Abstimmung, in der die ebenfalls favorisierte Bezeichnung "In der Ortsmitte" hauchdünn mit acht zu sieben das Rennen machte.

Weil die Qualität des angelieferten Schulessens von einem Caterer in Villingen-Schwenningen nicht so richtig schmeckt, soll nach Ansicht der Schulleitung und des Mensapersonals in der Deißlinger Schule ab Februar 2019 die Essenzubereitung teilweise mit eigenem Personal vor Ort vorgenommen werden unter Zulieferung einer Deißlinger Metzgerei. Dadurch ergebe sich ein jährlicher Mehraufwand an Personalkosten in Höhe von 16 400 Euro, betont Bürgermeister Ralf Ulbrich. Die Einsparungen beim Bezug des Essens könnten indes noch nicht beziffert werden. Die Räte stimmten ohne Gegenstimme der Neuausrichtung bei dieser Mensaverköstigung zu.