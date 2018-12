Deißlingen. Wie in Rottweil wird heute, Samstag, auch in Deißlingen der Versuch unternommen, mit einer revierübergreifenden Drückjagd den Schwarzwildbestand zu verringern. Vor allem zur Verhinderung größerer Wildschäden in der Flur, aber auch zur Vorbeugung gegen die afrikanische Schweinepest, die vom Osten nach Deutschland überzuschwappen droht. Bei guten Jagderfolgen wird Interessierten die Möglichkeit geboten, sich mit "Biofleisch" zu versorgen, sagt Revierleiter Thomas Zihsler im Namen der Jagdpächter. Doch zunächst gilt von 8 bis 12.30 Uhr: Die beiden Walddistrikte "Kehlwald" und "Witthau" links liegen lassen.