Deißlingen "Hage", "Hannes", "Res" und "Hoarn"

Deißlingen (shr). Pünktlich zum Beginn der Fasnetsaison 2019 wurde der neue Straßenschmuck in Deißlingen montiert. Da man die alten Bändel nicht mehr verwenden konnte beziehungsweise große Auflagen bekommen hat, musste etwas anderes her. Narrenrat Ronald Merkle kam eine blendende Idee: Warum nicht Fahnen oder Plakate mit den Narrenfiguren aufhängen? Merkle präsentierte diese Idee den Narrenräten. Es wurde Kontakt mit der herstellenden Firma geknüpft und probeweise ein Plakat aus Pappe an einen Lichtmasten montiert.