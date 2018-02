Deißlingen Gute Leistungen bei brüllender Hitze

Von der Sportgemeinde Deißlingen nahmen vier Läufer teil. Trotz der Hitze und dem ungewohnten Asphalt kamen alle gut durch.

Rainer Siring erreichte mit einer Zeit von 56:33 in der AKL M60 einen guten 13. Platz. Helga Siring kam mit 1:12:09 in der AKL W60 auf Platz 6. Tina Siring und Andrin Zepf landeten mit einer Zeit von 1:18:05 in der Hauptklasse im Mittelfeld.