Deißlingen Großer Auftrag für Schulerneuerung

Deißlingen. Dadurch soll es eine Menge Möglichkeiten für ein Raumprogramm geben, das modernsten Unterrichtsansprüchen genügt. In der Mitte des "Schlittens" sollen Räumlichkeiten für verschiedenste Schulbedürfnisse inklusive einem Foyer zur Verfügung stehen. Rechts (von der Rottweiler Straße her betrachtet) soll in dem zweistöckigen Neubau die Gemeinschaftsschule ihr Zuhause haben, links ist der Platz für die Grundschule vorgesehen.

Nach einem Architektenwettbewerb hatte das Nürnberger Büro Bär-Stadelmann-Stöcker sich als Sieger für die Schulbauplanung qualifiziert. Rainer Stöcker verwies am Dienstag im Gemeinderat auf wesentliche Eckpunkte des Vorhabends. Zu dem ideellen Entwurf wird das Büro nun ein detailliertes Planwerk in die Welt setzen, zu dem mit Gesamtprojektkosten von zehn Millionen Euro kalkuliert wird.

Die Architekten dürfen schon mal mit vielen Vorschusslorbeeren ins weitere Rennen gehen. Der Ideenkatalog, den Stöcker in Deißlingen präsentiert, gefällt am Ratstisch sehr. Bei dem fränkischen Büro, das mit Referenzen nicht zu geizen braucht, fühlt man sich hinsichtlich der Erwartung, dass da ein guter Wurf gelingt, gut aufgehoben, wie Sprecher aller Gemeinderatsfraktionen erklären. Dies natürlich auch im Hinsehen auf die besonderen Herausforderungen, die die Modernisierung und Ertüchtigung des Altbaubestandes und dessen Verzahnung mit dem neu zu schaffenden bringt.