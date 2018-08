Deißlingen Grillplätze: Tat in Lauffen aufgeklärt

Wie Markus Haug, der Leiter des Polizeireviers in Rottweil, und Bürgermeister Ralf Ulbrich auf Anfrage des Schwarzwälder Boten berichten, habe es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Über das soziale Netzwerk Facebook, so Haug, habe man Informationen erhalten, wer die Täter sein könnten.

Diese sind geständig und zeigen Reue. Die jugendlichen Delinquenten – "sie stammen aus ganz normalen Familien, wir konnten mit ihnen ganz normal reden", so Ulbrich – müssen nicht nur für den Schaden aufkommen, sondern jeweils auch 25 Stunden gemeinnützige Bauhof-Arbeit verrichten. Auch das ist Teil der Wiedergutmachung, die bereits umgesetzt wird. Das Holzlager wird wieder hergestellt.

"Wir haben ein deutliches Gespräch geführt", so Ulbrich, für den die Vorkommnisse alles andere als ein Dummejungenstreich sind. Was die drei am Grillplatz in Lauffen gemacht hätten, sei entschieden zu weit gegangen, so der Bürgermeister, dem der Ärger darüber noch deutlich anzuhören ist.

Mit den Beschädigungen am Grillplatz in Deißlingen indes wollen die drei jungen Männer nichts zu tun haben. Bürgermeister und Polizei glauben ihnen. Es wird daher weiter ermittelt.

Wie die Staatsanwaltschaft die Sache mit den 17 und 18 Jahre alten Burschen sieht, ist noch offen. Da sie sich einsichtig zeigten und den Schaden wett machten, könnte sich das strafmildernd auswirken. Möglich ist auch, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren ganz einstellt. Sicher ist das aber nicht. Hinweise zu Beschädigungen von Mitte Juli am Grillplatz in der Schwarzwaldstraße in Deißlingen nehmen die Polizei unter 0741/47 70 und das Ordnungsamt der Gemeinde, Telefon 07420/ 93 94 20, entgegen.