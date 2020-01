Deißlingen Giftköder: verdächtige Substanz gefunden

Wie er uns berichtet, hat sein Hund an einem Wanderweg im Bereich der Hinterhölzerhöfe bei Deißlingen eine verdächtige blaue Substanz, die in Zeitungspapier eingewickelt war, aufgenommen. "Wir haben dann eine Probe davon in eine Tüte verpackt und bei der Polizei in Rottweil abgegeben.