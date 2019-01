Deißlingen. Seit einigen Jahren schon gestaltet der Gesangverein Liederkranz Deißlingen musikalisch die Dreikönigsmesse in der Katholischen Kirche St. Laurentius. So auch in diesem Jahr. Unter der Chorleitung von Sebastian Walser sang die Chorgemeinschaft Deißlingen "Freuet euch all", "Weihnachtsfriede" sowie "Christrose". Das Ensemble Vox Tuselinga brillierte mit "Go tell it on the Mountain" und "Have you heard". Auch schon traditionell beim Dreikönigsgottesdienst sangen beide Chöre sowie die Gemeinde "Stille Nacht". Die Organistin Jane Brunner gestaltete die Dreikönigsmesse an der Orgel musikalisch mit. Foto: Reinhardt