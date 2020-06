Deißlingen Gemeinde warnt vor illegaler Sammlung

Es handle sich schlicht um Bettelei, wenn auch in anderer "Verkleidung". Zu vermuten sei auch, so der Deißlinger Haupt- und Ordnungsamtsleiter Malte Kaupp, dass diese Art der "Sammlung" bandenmäßig betrieben wird. Somit bitte man die Einwohnerschaft, dies nicht durch falsch verstandene Hilfsbereitschaft zu unterstützen. "Wenn Sie helfen wollen, tun Sie dies in dem Sie die ordentlich angemeldeten Altmaterialsammlungen örtlicher und überörtlicher Vereine und Institutionen unterstützen. Helfen Sie damit auch mit, dass dieser Unsinn mit der Bettelei aufhört! Wenn Altmaterialien zur Entsorgung heranstehen, so melden Sie diese Gegenstände zur ordentlichen und kostenlosen Sperrmüllsammlung an", so Kaupp.