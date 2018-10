Deißlingen Gehaltvolle Genüsse bis hin zur kredenzten Kürbissuppe

Zur Mittagszeit spielten die Musikkapelle Dauchingen zur Unterhaltung auf. Zur Kaffeezeit gab es Blasmusik von der Ehrenmitgliederkapelle des Gastgebers zu hören, in der, wie der Name schon sagt, ausschließlich Ehrenmitglieder des Musikvereins spielen.

Bei der Tombola gab es zahlreiche Preise zu gewinnen. War früher ein schlachtreifes Schwein der Hauptgewinn, lockte in diesem Jahr ein Familienticket für den Erlebnispark Tripsdrill.

Für die Kleinen war ebenfalls gesorgt, sie konnten in einer Bastelecke ihr Geschick unter Beweis stellen. Die zahlreichen Besucher ließen sich Schupfnudeln und Schlachtplatten sowie die zum ersten Mal kredenzte Kürbissuppe schmecken, so dass in der Küche viel Arbeit angesagt war.