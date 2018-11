Deißlingen Gebühren werden angepasst

Im vergangenen Jahr wurde die Thematik der Kostentragung von Hausanschlüssen beraten. Wie bei der Abwasserbeseitigung werden nun künftig auch die Kosten für die Reparatur eines Wasseranschlusses, der im öffentlichen Bereich verläuft, nicht weiter berechnet. Dafür ist sowohl eine Neukalkulation der Wassergebühr als auch eine Satzungsänderung erforderlich.

Friedhofsgebühr angepasst

Die Kalkulation ergab, dass 2019 mit einer Erhöhung der Wassergebühren zu rechnen ist. Statt der aktuellen 1,60 Euro pro Kubikmeter sollen es künftig 1,65 Euro sein. Auch die Friedhofgebühren werden angepasst. In der Praxis habe sich gezeigt, dass die Bürger die Gebühr für die Aussegnungshalle (400 Euro) als zu hoch empfinden. "In umliegenden Gemeinden liegt die Nutzungsgebühr bei 200 Euro durchschnittlich", meinte Gemeindepfleger Daniel Bayer dazu. Als Ergänzung könne man noch die alleinige Nutzung des Aufbahrungsraums als Gebührentatbestand einführen. Diese Gebühr liege in der Umgebung bei durchschnittlich 50 Euro. Aus Sicht der Verwaltung wären die Gebührenbeträge (200 und 50 Euro) verhältnismäßig. Allerdings werden dann auch die Grabnutzungsgebühren angepasst. Diese werden dann um durchschnittlich zehn Prozent teurer. Diese Änderungen wurden als Vorschlag beschlossen.