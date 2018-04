Deißlingen Für "Sonnen-Strom" weiter tüfteln

Die Energieerzeugung der Zukunft werde sauberer und dezentral vonstatten gehen., Es sei auch aus wirtschaftlicher Sicht weiter sehr interessant, Solarstrom selbst zu erzeugen und zu nutzen. In diesem Sinne sei die Deißlinger Bürgerenergie nicht nur mit den eigenen Projekten, sondern auch in ideeller Hinsicht ein wichtiger Wegbereiter für zukunftsträchtige Entwicklungen. Imponierend sei auch, dass viele Deißlinger und Lauffener Bürger als Gesellschafter der Bürgerenergie für intelligente Energieerzeugungskonzepte Flagge zeigten.

Die Strom-Cloud funktioniert analog: Im Sommer produziert man so viel Strom über die eigene Photovoltaik-Anlage, dass man ihn unmöglich selbst speichern, geschweige denn verbrauchen kann. Der Überschuss fließt daher in die Cloud, also übers Stromnetz in die Speicher des Anbieters. Nun kommt der Winter, und Regenwolken drohen auch die eigenen Wohnung via Energiemangel in Dunkelheit zu tauchen. Da man aber Teil der Strom-Cloud ist, bezieht man in diesem Moment wieder Strom, der dort gespeichert ist. Die Abrechnung erfolgt dabei in der Regel ganz einfach: Hat man am Ende des Jahres mehr Strom eingespeist als verbraucht, bekommt man die Differenz zum aktuell gängigen Preis ausgezahlt; im Umkehrfall bezahlt man diese. So ermöglicht es die Strom-Cloud theoretisch, dass man komplett energieautark wird und keinen Strom von klassischen Anbietern zukaufen muss.