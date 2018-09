Deißlingen Für neue Leuchten jetzt alles klar

Deißlingen-Lauffen (wis). Einen Knopf gemacht an eine zeitgemäßere Beleuchtung der Lauffener Halle hat jetzt der Gemeinderat, nachdem Ortsbaumeister Rainer Braun in jüngster Sitzung die Vorteile aus der Nutzung eines Systems mit LED-Technik nochmals ins rechte Licht gerückt hatte. Bekanntlich war das Thema vom Gemeinderat wegen eines weiteren Klärungsbedarfs über die Sommerpause auf Eis gelegt worden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit sowie der Kostenreduktion beim Stromverbrauch solle die bestehende Hallenbeleuchtung mit ihren 30 Tiefbreitstrahlern mit 470-Watt-Bestückung auf HLO Leuchten mit 245-Watt-LED-Bestückung umgestellt werden. Bei den neuen Leuchten bestehe die Möglichkeit, diese stufenlos zu dimmen. Somit sei es möglich, die Leuchtstärke für jede denkbare Veranstaltung speziell einzustellen. Bei einer benötigten Leuchtstärke von beispielsweise 500 Lux (Radball) reduziere sich die Grundeinstellung so von 245 auf etwa 160 Watt. Dies entspreche einer Reduzierung der derzeit installierten Leistung um etwa 65 Prozent, was zudem die Lebensdauer dieser Leuchten verlängere. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, ganze Bereiche oder einzelne Leuchten beziehungsweise Leuchtreihen auszuschalten und gleichzeitig andere Bereiche zu dimmen. Dies könne auch fest eingestellt werden, um einer Energieverschwendung vorzubeugen. Die Einstellung könne jederzeit durch den Hausmeister verändert werden. Die vorgesehene Investition werde sich in knapp vier Jahren amortisieren.