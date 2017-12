Deißlingen Für Flüchtlinge vor Ort

Bei der finanziellen Verrechnung des Gesamtpakets ergebe sich ein offenkundiges Kosten-Nutzen-Verhältnis, das durch andere Lösungen nur schwer zu toppen wäre, betont Bürgermeister Ralf Ulbrich. Ähnlich wie Gemeinderat Wolfgang Dongus unterstreichen diesbezüglich auch andere am Ratstisch: Durch dieses Arrangement sei eine Vor-Ort-Betreuung durch vertraute Bezugspersonen bestmöglich gesichert. So sei auch die Verzahnung mit ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit am besten möglich.