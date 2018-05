Deißlingen Fünf neue Schatzsucher

Deißlingen. "Schätze des Glaubens" lautete das Thema der Konfirmation in Deißlingen. Fünf junge Menschen wurden jetzt in die Gemeinde aufgenommen und erneuerten dabei ihr Taufversprechen. Emilie Acker, Leon Keller, Vanessa Looser, Caroline Mehler und Eric Merkle feierten am gestrigen Sonntag in Deißlingen ihre Konfirmation. Den Festgottesdienst umrahmten Tatjana Mitsche und Jürgen Koringer mit Gesang und Gitarrenmusik.