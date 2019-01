Deißlingen Fröhlich und bunt – Hage-Chor singt sich warm

So ging es bei dem sehr spannend anmutenden Angebot Schlag auf Schlag. Im Nu war die ziemlich spontan in die Welt gesetzte Capriolen-Offerte bekannt gemacht. So gesellten sich gleich bei der ersten Probe zwölf Interessierte in eine erwartungsfrohe Runde. Unter der Leitung von Beate Heirich wurde gleich das erste Lied einstudiert. Bis zur Narrenmesse am 3. März will man sich schließlich als Hage-Projektchor erstmals in Szene setzen. Ob und wie es nach diesem Debüt weitergeht, steht erst mal noch in den Sternen. Doch wenn man sich den schon mal sehr vielversprechenden Auftakt anschaut, dann könnte aus diesem Chorensemble weit mehr werden als eine Eintagsfliege.