Deißlingen Feuerwehr löscht brennenden Kamin

Laut einer Mitteilung der Polizei rückten am Samstag gegen 13 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Deißlingen und Rottweil in die Uhlandstraße aus. Eine Anwohnerin teilte über Notruf mit, dass beißender Qualm in allen Räumen sei und weißer Rauch aus allen Öffnungen steigen würde.