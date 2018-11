Deißlingen "Fairantwortlicher" Umgang mit Kleidung

Annette Reif aus Aldingen trägt seit einem Jahr jeden Arbeitstag das gleiche Outfit und begann ihren Vortrag mit einem Blick in die eigene Vergangenheit, in der es ihr immer wichtig war, viele Kleider zu besitzen, mit der Mode zu gehen und möglichst jeden Trend im Kleiderschrank zu haben. In einem spannenden Selbstversuch fand sie heraus, dass sie soviel Kleidung besaß, dass sie drei Monate lang jeden Tag ein anderes Outfit tragen konnte. Als jedoch am 24. April 2013 das Gebäude Rana Plaza in Bangladesh einstürzte (1135 Tote, 2438 Verletzte), in welchem zahlreiche namhafte Bekleidungshersteller ihre Waren produzierten, kam es bei Reif zu einem radikalen Umdenken des eigenen Konsumverhaltens. Sie wollte eine Industrie, die unter solchen Bedingungen produziert, nicht mehr unterstützen und begann "neue" Kleidung nur noch Second Hand oder über Freunde, Bekannte und Familie zu besorgen. Seit zwei Jahren trägt sie nun bei der Arbeit jeden Tag die gleiche Kleidung, eine Art Uniform bestehend aus schwarzer Stoffhose und Bluse, die stets aus dem Second-Hand-Laden stammen. Durch ihre Vorträge möchte sie die Menschen dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und neben den katastrophalen Produktionsbedingungen auch auf Umweltgefahren und Müllvermeidung hinweisen.

Besonders wichtig ist es ihr, dass die Menschen erkennen, dass nicht die Kleidung einen Menschen ausmacht, sondern dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Kleiderschrank, attraktiv, stark, selbstbewusst und liebenswert sind. "Jeder hat durch sein Konsumverhalten die Macht, etwas zu verändern", erklärt Reif und führt den interessierten Zuhörer so die eigene Verantwortung vor Augen. Im Anschluss an Vortrag und anregende Diskussionen hatten die Zuhörer die Möglichkeit, bei einem Umtrunk und Häppchen, Kleidung zu tauschen.

Bereits im Voraus hatten Clubmitglieder und Gäste ihre eigenen Kleiderschränke sortiert und viele gut erhaltene Kleidung bei den Organisatoren abgegeben. So fand manch schönes Stück ein neues Zuhause und eine neue Trägerin. Der Großteil der gesammelten Kleidung wurde jedoch vom Lions Club Donau Neckar an die Diakonie Schwenningen gespendet.