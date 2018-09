Deißlingen Es geht sehr familiär zu

In der Laudatio zu den Ehrungen erinnerte Präses Diakon Elmar Schmeh an das Gründungsjahr 1968. Bei den Frauen habe es kurze Röcke und bei den Männern lange Haare gegeben und die Jugend habe protestiert. Vieles sei in Bewegung gewesen. Es sei ein sehr mutiger und erfolgreicher Schritt gewesen, die Kolpingsfamilie Lauffen zu gründen. Schmeh betonte auch, dass von Anfang an bei der Kolpingsfamilie Lauffen Frauen mit dabei gewesen seien, damals alles andere als selbstverständlich.