Deißlingen Erreichen der Klimaneutralität ist das ganz große Ziel

Die Deißlinger Veranstaltung findet im Bereich des Gupfenbrunnens statt. Von dort aus werden auch Fahrten zu ortsansässigen Handwerkern, die im Energiebereich tätig sind, angeboten. Ebenso wird das in Sachen Energieoptimierung in Deißlingen Geschaffene in den Blickpunkt gerückt. Zahlreiche Projekte mit regenerativer Energieerzeugung direkt vor Ort wurden bereits – nicht zuletzt von der Bürgerenergie – angestoßen.

Die Landesregierung hat bei der Transformation des Energiesektors konkrete Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2050 soll der Energieverbrauch um 50 Prozent sinken. Von den verbleibenden 50 Prozent sollen 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden – damit die CO2-Emissionen um 90 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 sinken.

Weitere Informationen: unter https://www.energiewende.baden-wuerttemberg.de