Deißlingen Erlebnis in Pauluskirche beeindruckt

Mit einbezogen in das musikalische Geschehen wurden auch die Konzertbesucher. So ertönte das Lied "O komm, o komm, du Morgenstern" (o come, o come, Emanuel) von besonders vielen Stimmen getragen.

Viel Applaus

Zum Abschluss gab es neben dem großen Dank von Pfarrerin Rose Winkler an Chor und Annika Dautel jede Menge Applaus von den Gästen. Mit "Machet die Tore weit" ging ein wunderbares Konzerterlebnis zu Ende.