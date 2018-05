Deißlingen Erfolgreiche Sportler und engagierte Mitglieder

Beim Schwarzwald-Fünfkampf erreichte Jasmin Schneider (zehn Jahre) den ersten Platz in ihrer Altersklasse, Lea Blust (elf Jahre) wurde Zweite und Lara-Marie Günther (15 Jahre) Dritte.

Bei den Leichtathleten, die besonders erfolgreich waren, wurden Hannes Tedesco Kreismeister im Ballwurf, Sofia Renz Kreismeisterin im Mehrkampf, Sina Werner Kreismeisterin im Weitsprung, Leonie Ebert Doppelkreismeisterin in Mehrkampf und 50-Meter-Sprint, Luca Egger Kreismeister im Diskus, Fabian Buttke ebenfalls Doppelkreismeister in Kugelstoßen und Diskus, Jannik Buttke Regionalmeister im Speerwurf und Kreismeister im Speerwurf sowie Manuel Hengstler "Vize"-Regionalmeister im Diskus.

Beim Tischtennis geehrt wurden in den Einzelwettbewerben Daniel Scheible (Bezirksmeister in der höchsten Jugendklasse), Dirk Braun und Ingo Armbruster (Bezirksmeister im Herrendoppel D), Nico Huber und Mark Strunskij (Bezirksmeister Herren C im Doppel) Philipp Rieger (im Doppel Bezirks- und Kreismeister), Max Reger (Einzel und Doppel Bezirks- und Kreismeister) und Robert Gavranovic (Dritter bei den Bezirksmeisterschaften).

Die beiden Liga-Mannschaften wurden gleichfalls ausgezeichnet. Die zweite Mannschaft belegt den zweiten Platz und steigt in die Kreisliga A auf. Die Erste hat sich den Pokalsieg in der höchsten Spielklasse im Bezirk Oberer Neckar geholt und bleibt in der Landesliga (Rang fünf).