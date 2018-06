Deißlingen Er durfte nicht aufs Dixi-Klo: Bauarbeiter tickt aus

Deißlingen - Da er das Dixi-Klo einer benachbarten Baustelle nicht nutzen durfte, ging ein Bauarbeiter in Deißlingen mit einer Akkuflex auf einen anderen Bauarbeiter los. Die Toilette war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Römerstraße im Ortsteil Lauffen.