Deißlingen Eisenbahnerblut und einen Hang zum Tüfteln

Deißlingen. In Deißlingen hält der Zug zweimal – zumindest könnte man auf die Idee kommen, wenn man durch die Hölderlinstraße fährt und am Haus Hockenbühl vorbeikommt. Dort steht seit August eine originalgetreue Nachbildung des Deißlinger Bahnhofs, die schon so manchen Schaulustigen an Hans Merkles Gartenzaun gelockt hat. "Ich erkläre den Leuten gern, was es damit auf sich hat, und erzähle, das wäre Deißlingens neue Bahnstation", sagt der 75-Jährige.

Auch wenn er das kleine Häuschen nicht selbst gebaut hat, so war die Eisenbahn doch immer Teil seines Lebens. Merkles Vater war bei der Bahn angestellt, die Arbeit dort beim abendlichen Vespern Gesprächsthema. Das Geburtshaus des Deißlingers ist das frühere Bahnwärtserhäuschen am Staatsbahnhof. Bis 1949 wohnte er dort, dann zog die Familie ins "Merkle-Haus" in der Stauffenbergstraße, wo heute die Volksbank ist.

Nach seiner Schulzeit fuhr Hans Merkle täglich mit der Dampflokomotive nach Schwenningen, wo er sich zum Mechaniker im Maschinenbau ausbilden ließ. Immer an seiner Seite war dabei sein Cousin German Vogt, der sich anschickte, Schweißer zu werden. Sonntagmittags trieb es die beiden Burschen immer zu einem Bombenloch, in das allerlei Elektroschrott hineingekippt worden war. Beim Werkunterricht lernten Merkle und Vogt die nötigen Fertigkeiten, an Merkles Küchentisch wurde dann an Motoren, und anderen technischen Dingen getüftelt.