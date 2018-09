Deißlingen Eine sehr rührige Gemeinschaft

18 junge Leute, der katholischen Landjugendbewegung entwachsen, viele aber bereits verheiratet, suchten eine neue Gemeinschaft. Das Kolpingwerk inspirierte dabei, und so wurde am 28. April 1968 die Kolpingsfamilie St. Georg Lauffen gegründet. Mit der Kolpingsfamilie Zimmern als Patenfamilie wurde in der Gründungszeit der Klausenhof bei Gremmelsbach im Schwarzwald, eine Freizeitstätte für Gruppen, betrieben. Im Jahresprogramm sind bis heute die beliebten Bergfreizeiten zu finden.

Das Programm der Kolpingsfamilie ist stark auf die Interessen von Familien ausgerichtet. Glaubensvorträge und Bibellesungen finden sich im Jahresprogramm ebenso wie Besichtigungen von Betrieben, Dienstleistungsunternehmen, sozialen Einrichtungen, technischen Museen und mehr. Auch Nikolausaktion, Martinusumzug und Weihnachtsgebäckverkauf für die Unterstützung sozialer Einrichtungen sind wichtige Aktivitäten der Kolpingsfamilie.

Die Organisation des Schwarzen Balles zeigt zudem, dass die Kolpingsfamilie auch ordentlich mit Fasnetsgenen gesegnet ist. Beim Dorffest schließlich sind alle Mitglieder der Kolpingsfamilie gefordert, damit diese Haupteinnahmequelle auch richtig ins Sprudeln gerät.