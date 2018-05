Deißlingen Egal, Hund muss es sein

Er kann neben einem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft 2004 auf viel weitere Erfolge zurückblicken. Ihm zur Seite steht Schutzdiensthelfer und Übungsleiter Lucas Seelos, der in den Schutzanzug steigt, wenn die Schutzübungen anstehen. Da wird der Hund darauf trainiert, einen Angreifer zu stellen, zu verbellen oder auch am gepolsterten Arm zu packen, wenn er flieht oder angreift. Lucas Seelos war Zweiter in der Jugend- und Juniorenmeisterschaft 2014.