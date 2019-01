Deißlingen Dust-and-Diesel-Rally: Lauffener machen mit

Die Efingers hatten nicht zum letzten Mal von der Hilfsbereitschaft der anderen Rallyeteilnehmer profitiert, wie sich später herausstellen sollte. In Marokko ging es über Fes nach Marrakesch weiter, wo es jeweils einen Ruhetag und Zeit zum Entdecken auf eigene Faust gab. Geschlafen wurde im Zelt.

Am Etappenziel Nouadhibou besichtigten die Rallyeteilnehmer die Kindertagesstätte der AEPN Mauretanienhilfe. In der Kindertagesstätte wurde mit den Kindern gesungen und Fußball gespielt. Der Maurentanienhilfe kam am Ende der Rallye der Erlös der verkauften Autos zu Gute.

In der Kindertagesstätte gibt es eine Nachmittagsbetreuung für mehr als 75 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 14 Jahren. Dort erhalten die Kinder warme Mahlzeiten und fürsorgliche Betreuung durch Erzieherinnen. Eine Krankenschwester kümmert sich um die medizinische Versorgung der Kinder und betreut parallel dazu schwangere Frauen im umliegenden Viertel. Jeden Monat gibt es Workshops und Veranstaltungen zu den Themen Aufklärung, Familienplanung, Hygiene, Bildung und Erziehung.

Plattfuß in der Wüste

An der Grenze von Südsahara nach Mauretanien war Geduld gefragt. Insgesamt dauerte die Zollabfertigung mehr als acht Stunden. In Mauretanien ging es dann direkt durch die Wüste und am Strand entlang mit den gefürchteten Wüstenpassagen. Für die Wüstenfahrt senkten die Efingers den Druck der Reifen auf 1,0 Bar ab. Bei den gefährlichen Passagen bildeten die Beifahrer eine Menschengasse, um bei hängenden Autos sofort mit Anschieben helfen zu können.

Bei einem Zwischenstopp in der Wüste wurden die Lauffener auf einen Plattfuß an ihrem Auto aufmerksam gemacht. Bevor die beiden das Ersatzrad aus dem Fahrzeug geholt hatten, hatten hilfsbereite andere Teilnehmer der Rallye das Auto bereits aufgebockt. Shirin und Hans-Bernhard Efinger waren begeistert über diesen tollen Teamgeist. Bei der Fahrt durch die Wüste wurde im Konvoi gefahren, wobei das erste und letzte Fahrzeug in Funkkontakt miteinander standen.

Vortrag über Reise geplant

Bei einem Ruhetag in der Wüste konnte mal richtig ausgespannt werden. Es konnte am Strand entlanggeschlendert werden, wo auch Delfine und Wale beobachtet werden konnten. In der Hauptstadt von Mauretanien dann feilschten die Rallyefahrer mit dem Autohändler um einen guten Preis. Am Ende kamen 22 000 Euro für die Mauretanienhilfe zusammen. Nach dem Verkauf ging es zur letzten Etappe an die Grenze des Senegals, eine der schwierigsten Etappen, da die Straßen in einem sehr schlechten Zustand sind. Teilweise mussten riesige Löcher umfahren werden, trotz Gegenverkehrs. An der Grenze übergaben Hans-Bernhard und Shirin Efinger den Wagen an den Händler. Mit einem Bus ging es dann in den Senegal.

In St. Louis gab es eine Abschlussparty für die Teilnehmer. Nach zwei weiteren Ruhetagen nahmen die Efingers das Taxi zum Airport nach Dakar, wo es mit dem Flugzeug nach Hause ging. Die Lauffener wollen bald auch bei einem öffentlichen Vortrag an ihrem heißen Rallye-Abenteuer teilnehmen lassen.