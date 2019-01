Deißlingen Dudu Ulucanli folgt auf Schwarz

Deißlingen-Lauffen. Die stellvertretende Vorsitzende Karin Schmeh freute sich nach der einstimmigen Wahl bei der Mitgliederversammlung im Gemeindetreff St. Georg über die "junge Frau, Muslimin und Lauffenerin mit türkischen Wurzeln". Sie hob die Weltoffenheit der CDU Deißlingen-Lauffen hervor.

Jochen Schwarz beschrieb in seinem letzten Rechenschaftsbericht seine nahezu zwei Jahrzehnte währende Tätigkeit als Vorsitzender. Es war mehr als ein Rückblick auf eine Zeitspanne, "die geprägt war von Aufs und Abs". Der scheidende Vorsitzende richtete den Blick weit über den eigenen Ortsverband hinaus auf die Situation in einem Land, "in dem so gut wie nichts mehr ist wie zu den Zeiten, als ich im Jahre 1996 in die CDU eingetreten bin, recht früh im Vorstand mitarbeiten durfte und 2001 die Nachfolge von Karl-Heinz Glowalla angetreten habe". Heute treibe ihn die Sorge um den Bestand der Demokratie und Stabilität um.

Viele Dankesworte waren Teil des Abends, der als Vermächtnis in die Annalen der Partei eingehen kann. Und da war die Erleichterung, dass Schwarz mit Rat und Tat dem Ortsverband erhalten bleibt: zusammen mit Herbert Maier und Bernd Krause gehört er als Beisitzer weiterhin dem Vorstand an. Ebenso eine Institution ist Schatzmeister Siegfried Bucher. Seit 48 Jahren hat er das Amt inne, wie er bemerkte. Noch einmal nahm er die Aufgabe an, "doch das ist das letzte Mal", sagte er. Dass er seine Kasse vorbildlich führe, bestätigten die Kassenprüfer Robert Schuhbauer und Peter Keller. Bei der nächsten Mitgliederversammlung werden Schuhbauer und der neu Gewählte Guido Effinger diese Aufgabe übernehmen. Ergänzt wird das Vorstandsgremium durch Klaus Bodmer, der das Amt des Schriftführers von Dudu Ulucanli übernahm. Diese wiederum erklärte sich bereit, auch die Funktion der Mitgliederbeauftragten auszufüllen.