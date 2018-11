Deißlingen Dorffest wird zur Nagelprobe

Deißlingen (shr). Höhepunkt im Jahr 2019 dürfte wohl der 125. Geburtstag der SGD Turnabteilung sein. Das ganze Jahr über soll es nach den Worten der SGD-Vorsitzenden Helga Siring Veranstaltungen geben. Angefangen vom Festakt am 30. März bis hin zu einem Kindermusical im November (8. bis. 10.), das drei Tage hintereinander aufgeführt werden soll.

Zu Beginn der Terminbesprechung hatte Jochen Schicht von der ENRW-Rottweil eine Überraschung für die Vereinsvorstände mitgebracht. Die ENRW feiert nämlich im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund gibt es an Vereine in den Konzessionsgemeinden das Angebot, sich im Rahmen einer Bewerbung für eine Aktion mit Kerzenkostümen in Szene zu setzen und sich so vielleicht einen schönen Obolus für die Vereinskasse zu sichern. Trostpreise sollen in jedem Fall gesichert sein. In Deißlingen und Lauffen soll jeweils eine Veranstaltung gesponsert werden. Bis Ende Januar haben die Vereine nun Zeit, sich für die Aktion zu bewerben.

Bei der anschließenden Hauptversammlung des Deißlinger Vereinsrings gab der kommissarische Vorsitzende Joachim Walter den Jahresbericht bekannt. Das Jahr sei besonders geprägt gewesen vom Rücktritt des Vorsitzenden Martin Unger, der wie ein Paukenschlag gewirkt habe. Walter lobte die neue Mehrzweckhalle, in der erstmals der Neujahrsempfang der Gemeinde stattfand. Dass die Kasse des Vereinsrings, von Helga Siring verwaltet, in bester Ordnung ist, bestätigte Revisorin Hertha Kopp. . Sie hatte die Kasse zusammen mit Christian Renz geprüft. Allerdings sieht die Bilanz eher kümmerlich aus, lediglich 6,50 Euro verblieben. Helga Siring sei teilweise gezwungen gewesen, mit privatem Geld auszugleichen. Das soll sich jetzt ändern. Denn die Vorstände beschlossen einstimmig den Obolus für den Vereinsring von 12,50 Euro auf 25 Euro zu erhöhen, und das rückwirkend für 2018.