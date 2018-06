Deißlingen DJ John Travolta bittet wieder zum Tanz

Deißlingen. Ein Wochenende ohne Veranstaltung ist in Deißlingen nahezu undenkbar. Dieses Mal zog das "Hageverwürgerfeschd" viele Gäste aus nah und fern an. Die Narrenzunft mit Zunftmeister Rainer Schmeh hatte ihr "Hageverwürgerfeschd" organisiert. Am Samstagabend kümmerte sich DJ John Travolta alias Jochen Schwillo in der Neckargemeinde um Stimmung. Dies jedoch nicht ganz freiwillig. Schwillo wurde nämlich vom Deißlinger Narrengericht verurteilt und löste hiermit seine Strafe ein. Man kennt Jochen Schwillo noch aus den Zeiten des "Schaufelrädle", als er dort auflegte.