1 Direkt an der Autobahn A81 befindet sich das Areal, über das jetzt in Deißlingen als Gewerbegebiet diskutiert wird. Foto: Günther

Interkommunales Gewerbegebiet in Deißlingen - dazu können die Bürger am Montagabend ihre Meinung sagen. Welche Argumente liegen auf dem Tisch? Hier sind sie.















Deißlingen - Felder, Wiesen, ein paar Bäume. Im Westen verläuft die Autobahn A81, im Norden trennt die Bahnlinie das Gelände vom Deißlinger Gewerbegebiet ab, und südöstlich begrenzt die Straße nach Dauchingen das Areal.

Diese 18 Hektar auf Deißlinger Gemarkung, plus weitere sieben Hektar nördlich der Bahngleise, könnten in einigen Jahren das gemeinsame Gewerbegebiet von Deißlingen, Dauchingen und Niedereschach werden. So schlägt es das Gutachten eines Planungsbüros vor. Die drei Gemeinden haben es Anfang des Jahres erstellen lassen.

Und das nicht ohne Grund. Gewerbeflächen sind in allen drei Gemeinden knapp, so schätzen das jedenfalls die Verwaltungsspitzen ein. Gefühlt alle 14 Tage erreiche ihn die Anfrage eines Unternehmens, das nach einer geeigneten Fläche sucht, berichtet Ralf Ulbrich, Bürgermeister von Deißlingen.

Auch in Niedereschach sei die Nachfrage hoch und der Platz begrenzt, sagt Bürgermeister Martin Ragg, und sein Kollege Torben Dorn aus Dauchingen betont außerdem, wie wichtig es sei, rechtzeitig Gewerbeflächen vorzuhalten: "Kein Unternehmer kommt und fragt, ob wir in fünf oder zehn Jahren ein Grundstück haben. Der will gleich ein Angebot."

Gewerbesteuer als programmierter Zankapfel

Die drei Gemeinden arbeiten schon seit Jahren über die Kreisgrenze zwischen Rottweil und Schwarzwald-Baar hinweg zusammen, da habe es nahegelegen, auch ein gemeinsames Gewerbegebiet ins Auge zu fassen.

Davon würden alle profitieren, sagen die Bürgermeister unisono - es sei in jedem Fall kostengünstiger, ein großes Gewerbegebiet zu planen und zu erschließen als drei kleine. Auch ökologische Vorteile sprächen für ein gemeinsames Gewerbegebiet: Weniger Erschließungsstraßen und weniger Verkehr durch die Orte etwa, weil die anvisierte Fläche schon an der Autobahn liegt.

Ganz konfliktfrei sind interkommunale Gewerbegebiete andernorts allerdings nicht immer geblieben. Insbesondere die Frage, wer sich welches Stück vom Kuchen Gewerbesteuer abschneiden darf, bewegt oft die Gemüter. Kein Problem für Torben Dorn aus Dauchingen: "Man muss die Spielregeln festzurren, bevor das Spiel beginnt." Dorn hat Erfahrungen, schon seit Jahren betreibt Dauchingen ein Gewerbegebiet gemeinsam mit Villingen-Schwenningen – völlig problemlos, wie Dorn betont.

"Bei der Verteilung kann es keine Parität geben"

Auch Martin Ragg aus Niedereschach ist optimistisch. Ärger drohe, wenn eine größere und eine kleine Kommune gemeinsame Sache machen. "Aber hier haben wir es ja mit drei Gemeinden der gleichen Größenordnung zu tun."

Der Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich steckt aber schon mal Gelände ab: Der Steueranteil müsse für Deißlingen größer sein als der für die Partner. "Wir übernehmen die Last, wir führen die politische Diskussion – da ist klar, dass es bei der Verteilung keine Parität geben kann", sagt Ulbrich. Er ahnt schon, dass diese Frage in der Bürgerversammlung auftauchen wird, die am kommenden Montag, 24. Oktober, ab 19 Uhr in der Deißlinger Mehrzweckhalle stattfindet.

Deißlinger Grüne gegen Flächenverbrauch

Es wird nicht die einzige Frage bleiben. Der Ortsverband der Grünen spricht sich vehement und ganz grundsätzlich gegen das Gewerbegebiet aus. "Deißlingen hat in den letzten Jahren 73 Hektar wertvolle Erde unwiederbringlich zubetoniert, also 3,6 Hektar pro Jahr", heißt es in einer Pressemitteilung.

Hubert Holl, der Vorsitzende des Ortsverbands, sitzt für die Deißlinger Unabhängige Liste (DUL) im Gemeinderat. Er hatte sich dort schon im September gegen das Projekt gestemmt. Die Grünen geben unter anderem zu bedenken, dass sich Streuobstwiesen auf der geplanten Fläche befinden und dass dort die Feldlerche nistet. Darauf weist auch das Gutachten des Planungsbüros hin. Vorkommen könnten dort demnach außerdem Weißstörche, Greifvögel und Fledermäuse.

Es gehe aber nicht nur um das Biotop und den Flächenverbrauch selbst, betont Hubert Holl, sondern auch um die Folgen seiner Zerstörung: "Wenn die Fläche zubetoniert wird, kann sie ihre ökologischen Funktionen nicht mehr erfüllen." Überschwemmungen etwa wären die Folge. "Dann läuft das Wasser eben in die neue Tiefgarage in der Stadtmitte." Deshalb fordern die Grünen präzise Auskunft über den tatsächlichen Bedarf und den Nachweis, dass die Flächenplanung tatsächlich zu mehr Arbeitsplätzen und höheren Gewerbesteuereinnahmen führt.

Unternehmen würden ausweichen

"Der Trugschluss der Grünen ist, dass keine Flächen verbraucht würden, nur weil wir keine anbieten", sagt Ralf Ulbrich. "Aber es zieht nicht die verfügbare Fläche den Bedarf nach sich", argumentiert der Deißlinger Bürgermeister, "der Bedarf bewirkt die Nachfrage nach Fläche." Finden Unternehmen in Deißlingen keine geeigneten Grundstücke, heißt das, dann ziehen sie eben woanders hin und verbrauchen die Fläche dort.

Mit diesem Argument war der Grüne Hubert Holl auch von unserer Redaktion konfrontiert worden. "Kann ja sein", hatte er gelassen zurückgegeben. "Das heißt aber nicht, dass das eine gute Sache ist." Und er fügte hinzu: "Auf Dauer kann es so nicht weitergehen."