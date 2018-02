Deißlingen Dinge, die eine Kommune bewegen

Andreas Schwarz ermutigt sowohl Schulleiter als auch Kommunen: "Gemeinschaftsschulen müssen den Wettbewerb nicht scheuen, sie sind absolut wettbewerbsfähig." Das zeigten auch jüngste Erkenntnisse aus Lernstandserhebungen in Baden-Württemberg. Am pädagogischen Konzept und den Ressourcen werde nicht gerüttelt, betonte Schwarz. Bei den Koalitionsverhandlungen habe man allerdings einen Partner an der Seite gehabt, der der GMS sehr kritisch gegenüberstand, gibt es vom Fraktionsvorsitzende der Grünen einen Seitenhieb in Richtung CDU.

Auch von Martina Braun gibt es viel Zuspruch: Ich meine, dass das Konzept der Gemeinschaftsschule sehr gesellschaftstaugliche Persönlichkeiten hervorbringt. Ein langer Atem gehöre dazu. "Meinen Söhnen hätte ich eine solche Schule gewünscht." Dass die Vorteile einer Gemeinschaftsschule mehr beworben werden müssen, sind sich alle einig.

Dick eingepackt ging es dann im Schneegestöber ein paar Meter weiter in den Sitzungssaal "Hagestall". Dort warteten bereits die nächsten Gesprächspartner: Nahverkehrsberater Ulrich Grosse (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Heike Kopp, Leiterin des Nahverkehrsamts beim Landratsamt Rottweil.

Dass das mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum ein nicht unkompliziertes Thema ist, wurde beim Austausch auch schnell klar. Zumal, wie Ulbrich bemerkte, Deißlingen quasi die Schnittstelle dreier Landkreise ist. An der Kreisgrenze sei meist Schluss, was den normalen Busverkehr angehe. Für den Ringzug gelte das nicht: "Der Ringzug ist unsere S-Bahn im ländlichen Raum", freut sich der Deißlinger Schultes.

Bedenken äußern Kopp und Grosse gleichermaßen, was den geplanten Landestarif angeht. Eine solche Tarifvereinheitlichung, so Schwarz, werden den ÖPNV attraktiver machen. Doch auch hier liegt der Teufel im Detail. Kopp wollte nämlich wissen, wer für die Kosten aufkommt, werde der Landestarif den Verkehrsbünden doch übergestülpt. Auch erscheine die geplante Umsetzung bis Dezember gar nicht machbar, betrage die Vorlaufzeit für die Planung im Regelfall doch zwei Jahre, so Grosse.

Nach dem themenreichen Austausch machten sich die beiden Grünen-Politiker mit vielen Anregungen im Gepäck, auch zu anderen Themen, schnell auf zum nächsten Termin. Als habe sich das Wetter an den hitzigen Diskussionen beteiligt, war der Schnee auf der Straße geschmolzen und das Schneetreiben hatte sich in Nieselregen verwandelt.