Deißlingen (fus). Bei der Jugendkonferenz mit Deißlinger und Lauffener Jugendlichen in der Festhalle der Aubertschule (wir berichteten) wurden am Ende die Themen vorgestellt, die den Jugendlichen auf den Nägel brennen.

Die Gemeinderäte diskutierten mit den Jugendlichen über die verschiedenen Themen, und am Ende gaben sie zu diesen ihre Statements ab. So betonte Gemeinderat Dietmar Kargoll, die Jugendlichen meinten, dass man in Deißlingen digitalmäßig hinter dem Mond sei.

Jugend findet Homepage der Gemeinde nicht ansprechend