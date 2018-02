Deißlingen Die Versuchung lauert überall

Deißlingen-Lauffen. Auf dem Wochenmarkt in Lauffen ist einiges los. Ein kleines Pläuschchen vor dem Käsestand, ein großes Hallo beim Gemüsehändler, und auch vor dem Metzger-Wagen unterhält man sich. Das Angebot kommt an. In den Einkaufskörben sind Äpfel, Karotten, Kürbisse, Käse, Wurst und Brot zu finden. Doch wie halten es die Marktbesucher mit der Fastenzeit – wird noch gefastet, und wenn ja, auf was verzichten die Menschen am ehesten?

Vor dem Käsestand hat sich eine Schlange gebildet. Ideal also, um ins Gespräch zu kommen. "Dann habe ich noch mehr Gelüste als sonst", schmunzelt Ingrid aus Lauffen zum Thema Fasten. Ihr Mann verzichte auf Alkohol, erzählt sie. Freundin Christa ergänzt, "okay, das tun wir auch." Beide wollen sich mehr Zeit für sich selbst nehmen. Und donnerstags gehen sie nach Göllsdorf zur Meditation.

Auch Maria aus Lauffen versucht, "positiv zu fasten". Konkret bedeutet das, dass sie sich zum Ziel gesetzt hat, alle zwei Tage Sport zu treiben. Carolin und Doris gesellen sich dazu. Sie verzichten auf Alkohol und Süßigkeiten. "Ich faste aus Überzeugung und dem Glauben heraus", benennt Carolin ihre Motivation.